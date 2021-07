Rutte: aanslag op De Vries verenigt land in strijd tegen misdaad

De aanslag op Peter R. de Vries heeft iedereen verenigd in de strijd tegen de criminaliteit, aldus demissionair premier Mark Rutte woensdag. De misdaadverslaggever werd een dag eerder in het centrum van Amsterdam neergeschoten.

“Ik hoop dat zijn familie en geliefden realiseren dat zeventien miljoen mensen met hen meeleven en dat dit ons allemaal verenigd in die strijd, die extra betekenis kreeg na de verschrikkelijke moord op Derk Wiersum twee jaar geleden, en dat we die strijd voortzetten. Het is een kwestie van uren en dagen, maanden en jaren, maar wel een strijd die Nederland gaat winnen”, zei Rutte.

De strijd tegen de criminaliteit is er een van de lange adem, voegde hij eraan toe. “Het vraagt vasthoudendheid.”

De Vries is zwaargewond in het ziekenhuis opgenomen. De politie heeft twee verdachten aangehouden. Het gaat om 35-jarige Pool uit Maurik (Gelderland) en een 21-jarige man uit Rotterdam. Ze werden dinsdagavond op de A4 aangehouden.

In september 2019 werd advocaat Derk Wiersum in Amsterdam doodgeschoten. Hij stond de kroongetuige in het liquidatieproces Marengo bij. De Vries is sinds vorig jaar adviseur en vertrouwenspersoon van diezelfde kroongetuige Nabil B.