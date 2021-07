VS noemen neergeschoten De Vries ‘nationale held’

De Verenigde Staten hebben het geweld tegen misdaadverslaggever Peter R. de Vries scherp veroordeeld. “Het is niet alleen een aanslag op een Nederlandse nationale held, maar ook een aanslag op de vrijheid van de pers”, meldt de Amerikaanse ambassade in Den Haag.

De Vries dankt zijn bekendheid in de VS onder meer aan zijn onderzoek naar de verdwijning van de Amerikaanse tiener Natalee Holloway op Aruba. Hij won in 2008 een Emmy Award, een prestigieuze Amerikaanse televisieprijs, voor zijn uitzending over die zaak.

Het neerschieten van De Vries leidde internationaal tot geschokte reacties. Die komen vooral uit Europa. Regeringsleiders, ministers, parlementariƫrs en belangrijke EU-functionarissen hebben de aanslag op de misdaadverslaggever veroordeeld.