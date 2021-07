Willem-Alexander: neerschieten Peter R. de Vries ‘aanslag op rechtsstaat’

Koning Willem-Alexander noemt het neerschieten van Peter R. de Vries “een aanslag op de rechtsstaat”. Dat zei de koning bij een persmoment tijdens zijn staatsbezoek aan Duitsland.

Misdaadverslaggever Peter R. de Vries werd dinsdagavond in het centrum van Amsterdam neergeschoten. Hij was daarvoor bij een live-uitzending van het programma RTL Boulevard geweest. De koning zegt “zeer ontdaan” te zijn door de gebeurtenis.

De koning en koningin Máxima wensen iedereen voor wie De Vries dierbaar is sterkte toe. Ook zegt de koning “naast de collega-journalisten” van de misdaadverslaggever te staan. “Peter R. de Vries is natuurlijk een journalist, een bijzondere journalist. En dit was een aanslag op de journalistiek”, vervolgt de koning. “De hoeksteen van onze rechtsstaat. En daarmee ook een aanslag op de rechtsstaat.

Willem-Alexander zegt verder nog geen details over de situatie van De Vries te hebben. “Toch wilden we heel graag dit moeilijke moment met u delen.”

Het koningspaar woonde in Berlijn een concert van het Koninklijk Concertgebouw Orkest bij toen het nieuws over De Vries naar buiten kwam. Dinsdagavond liet het paar al weten “diep geschokt” te zijn. “Journalisten moeten onbedreigd en vrij hun belangrijke werk kunnen doen”, schreven Willem-Alexander en Máxima toen. “Wij voelen ons verbonden met iedereen die zich inzet voor de vrije pers in onze rechtsstaat.”