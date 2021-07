Ingezameld bedrag voor tip in zaak Tanja Groen stijgt snel

De inzameling voor de gouden tip in de verdwijningszaak van Tanja Groen, die door Peter R. de Vries is begonnen, loopt voorspoedig. Het gedoneerde bedrag is sinds woensdagmiddag opgelopen van ruim 244.000 euro naar bijna 362.000 op donderdagochtend, zo is te zien op de website van Stichting De Gouden Tip.

De zaak rond Tanja Groen kwam woensdagavond aan de orde in de uitzending van RTL Boulevard, die helemaal was gewijd aan de dinsdagavond neergeschoten misdaadjournalist. Hij is daar een van de vaste gasten.

Tanja Groen verdween in augustus 1993 op 18-jarige leeftijd, tijdens de introductieweek van de Universiteit Maastricht. Zoekacties hebben al die jaren niets opgeleverd. Daarom lanceerde De Vries op 23 juni, de dag dat Tanja 46 zou zijn geworden, de inzamelingsactie via de Stichting De Gouden Tip. Het oogmerk is om binnen een jaar 1 miljoen euro op te halen.

Zou het na die tijd minder zijn, dan is dat de uit te loven beloning voor de gouden tip. Is het meer, dan wordt het overschot gestoken in beloningen in andere zaken. Het initiatief van De Vries heeft de steun van politie en justitie.

Na de aanslag op De Vries heeft de stichting alle publieke acties voorlopig stilgelegd. Maar doneren en tips doorgeven via de site kan gewoon doorgaan.