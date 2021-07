Jongeren geboren in 2007 kunnen prikafspraak maken

Tieners geboren in 2007 kunnen sinds donderdagochtend een afspraak maken voor een coronaprik, melden demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge en het RIVM. Het inplannen van een afspraak kan telefonisch of via www.coronavaccinatie-afspraak.nl. De jongeren, die dit jaar 14 worden of zijn geworden, krijgen bij de GGD het vaccin van Pfizer/BioNTech.

De uitnodiging voor de prik valt vanaf vrijdag op de mat. Er zijn ruim 188.000 mensen geboren in 2007.

Tieners van 12 tot en met 15 jaar besluiten samen met hun ouders of verzorgers of ze willen worden gevaccineerd. Als ze er niet uit komen, geeft de mening van het kind de doorslag. Jongeren vanaf 16 jaar beslissen zelf of ze zich laten vaccineren.

In totaal mogen ruim een miljoen jongeren zich laten inenten tegen corona. Het kabinet besloot vorige week dat ook gezonde tieners mogen worden gevaccineerd. De Gezondheidsraad had dat ook aangeraden. Eerder werd al besloten dat jongeren vanaf 12 jaar met een medisch risico een coronaprik kunnen krijgen.