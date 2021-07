Kamer wil minder invloed boeren en bedrijven in waterschappen

Boeren, bedrijven en natuurbeheerders raken mogelijk hun vaste plek kwijt in de gekozen besturen van waterschappen. GroenLinks en D66 willen af van deze zogeheten geborgde zetels. Ze dienden hiervoor donderdag een initiatiefnota bij de Tweede Kamer in. Volgens GroenLinks krijgt het plan steun van een Kamermeerderheid en is ook de Raad van State positief.

De besturen van de 21 waterschappen, die zorgen voor het waterbeheer, worden elke vier jaar gekozen. Naast burgers, meestal vertegenwoordigers van politieke partijen, zijn tussen de zeven en negen zetels automatisch voor vertegenwoordigers van de belangenclubs. Het waterbeheer is belangrijk voor de watertoevoer, het opvangen van de effecten van klimaatverandering en de biodiversiteit.

GroenLinks en D66 wijzen erop dat het waterbeheer complexer wordt en de kosten ervan steeds meer door burgers worden opgehoest via de waterschapsbelasting. Daarom is het niet goed dat de belangen van boeren en bedrijven in het bestuur “de boventoon voeren”, vinden de initiatiefnemers. Politieke partijen kunnen volgens hen de belangen van alle betrokkenen goed afwegen.

De wijziging “maakt de waterschappen echt democratisch en dat mag historisch genoemd worden”, laat GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet weten. Tjeerd de Groot (D66): “We merken allemaal dat de weersextremen toenemen, zomers worden droger en winters worden natter. Dat betekent dat de taken van de waterschappen verbreden. Zetels reserveren voor boerenbelangen past daar niet bij. De waterschappen moeten voor ons allemaal werken”.

GroenLinks en D66 willen dat de wijziging in de Waterschapswet al ingevoerd is bij de eerstvolgende waterschapsverkiezingen in 2023.