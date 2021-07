Meer dan de helft van de reizigers NS terug in de trein

Meer dan de helft van de reizigers van de NS is terug in de trein. Door de coronapandemie nam het aantal mensen dat de trein nam in Nederland sterk af. Maar sinds de versoepeling van het reisadvies in mei is er weer een gestage stijging in het aantal reizigers waarneembaar. Toch lag het aantal mensen dat de trein nam vorige week nog altijd op slechts 53 procent van het aantal NS-reizigers in dezelfde week twee jaar geleden.

Vooral in het weekend komt het aantal reizigers het dichtst bij het oude niveau. Dan zit driekwart van het aantal NS-reizigers uit 2019 weer in de trein. Door de versoepeling van de regels met betrekking tot thuiswerken neemt doordeweeks ook het aantal forenzen wel weer iets toe. Maar dan zijn het volgens de NS toch nog vooral scholieren, studenten en uitjesmensen die in de trein zitten. Dat komt ook doordat de vakantieperiode eraan komt.

Omdat de NS de komende tijd nog weer meer reizigers verwacht, is de dienstregeling de afgelopen weken bijna volledig teruggebracht tot het niveau van voor de coronacrisis. Alleen de extra forenzentreinen rijden nog niet.

Sinds maandag rijden ook alle nachttreinen weer. Het gaat daarbij om de uitgaanstreinen op de trajecten Amsterdam-Haarlem, Utrecht-Amersfoort, Nijmegen-Utrecht en Rotterdam-Eindhoven-Utrecht. De reguliere nachttreinen in de Randstad zijn de afgelopen periode gewoon door blijven rijden.

In absolute aantallen was het afgelopen vrijdag veruit de drukste dag van afgelopen week in de trein. De NS vervoerde toen 612.000 reizigers. Twee jaar geleden was dat op dezelfde vrijdag overigens nog ruim een miljoen mensen.