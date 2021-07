Nog steeds onduidelijk wat er misgaat bij registratie vaccinaties

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) weet nog steeds niet precies wat er misgaat bij het vastleggen van de gezette coronavaccinaties in het centrale register. “Er wordt nog onderzoek gedaan”, aldus een woordvoerster. Op dit moment staat volgens het RIVM zo’n 22 procent van de gezette prikken door huisartsen of in zorginstellingen nog niet in het register.

Het RIVM is al weken bezig, samen met huisartsen en zorginstellingen, om het register op orde te krijgen. Zo zijn zorgverleners er in speciale belrondes op gewezen dat ze de prikken door moeten voeren in het landelijke register. Volgens een woordvoerster van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) gaat het invoeren van de vaccinaties aan de kant van de huisartsen op dit moment “gewoon goed. Registreren is voor huisartsen iets heel gewoons. We hebben geen reden om aan te nemen dat er moedwillig wordt vertraagd.” Huisartsen vinken dus de juiste vakjes aan, maar daarna lijkt er iets nog niet goed te gaan. De LHV werkt samen met het RIVM aan een oplossing.

Wanneer het probleem helemaal moet zijn verholpen, kan de woordvoerster van het RIVM niet zeggen, maar het gaat “gestaag vooruit”. “Als er meer informatie is, dan melden we het.” Het bijhouden van de vaccinaties in het centrale register is volgens het instituut belangrijk, onder meer voor de evaluatie van het vaccinatieprogramma.

Daarnaast heeft het missen van een registratie in het landelijke register gevolgen voor het gebruik van de CoronaCheck-app. Mensen van wie de prik in het centrale register staat, krijgen automatisch een groen vinkje in de app. Daarmee kunnen zij naar binnenlandse evenementen of op reis. Wie niet met haar of zijn prik in het register staat, maar toch een groen vinkje in de CoronaCheck-app wil op basis van de vaccinatie, kan via een speciale route ook bij de zorgverlener terecht die de prik zette. Die regelt dan alsnog een vaccinatiebewijs.