Rotterdamse raad buigt zich over steun aan bouw Feyenoordstadion

De Rotterdamse gemeenteraad besluit mogelijk donderdag of wordt ingestemd met het ondersteunen van de bouw van het nieuwe Feyenoordstadion met 40 miljoen euro. Het nieuw te bouwen stadion is onderdeel van de gebiedsontwikkeling Feyenoord City, waar ook 3700 woningen onder vallen. Het onderwerp staat op de agenda van de gemeenteraad en is omstreden.

Het onderwerp is beladen en heeft de afgelopen tijd tot onrust geleid. De gesprekken over de ontwikkeling van dit nieuwe stadioncomplex dat ook de thuishaven moet worden van Feyenoord, werden eerder gevoerd onder beveiliging. Zo moest de algemeen directeur van Feyenoord, Mark Koevermans, een keer met bewaking het gebouw in. En daarvoor werd een gesprek tussen de directie van voetbalclub Feyenoord en de gemeente Rotterdam al afgelast door burgemeester Ahmed Aboutaleb, na signalen van bedreigingen en intimidatie. Ook inspreekmomenten werden opgeschort.

Aanhangers van de Rotterdamse voetbalclub zochten eerder op intimiderende wijze meerdere voorstanders van Feyenoord City thuis op. Architect Ard Buijsen was een van de slachtoffers. Volgens het AD en RTV Rijnmond, die spraken met goed ingevoerde bronnen, hebben ook enkele investeerders de afgelopen tijd te maken gehad met bedreigingen en intimidatie geuit door tegenstanders van Feyenoord City. Ook bij Koevermans zouden de tegenstanders zijn langsgegaan.

Voor bedreiging van raadsleden wegens de kwestie is eerder een 34-jarige man aangehouden. Hij mag zijn proces in vrijheid afwachten, maar daaraan zijn volgens de rechtbank veel voorwaarden verbonden, zoals contactverboden.