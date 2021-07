Aantal positieve coronatests stijgt naar bijna 7000

Het aantal nieuw geconstateerde coronagevallen is weer flink gestegen. Tussen donderdag- en vrijdagochtend zijn 6986 positieve tests gemeld. Donderdag meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 5447 nieuwe gevallen (na correctie). In de afgelopen zeven dagen zijn ruim 22.000 bevestigde besmettingen geregistreerd. Een week geleden waren het er nog geen 4600 over de periode van de zeven dagen ervoor. Het laatste etmaal werden twee coronadoden gemeld, wat niet wil zeggen dat ze in die periode zijn gestorven.

Amsterdam gaat het afgelopen etmaal weer op kop met 800 nieuwe besmettingen, gevolgd door Utrecht met 640. In Rotterdam waren het er 491 en in Groningen 402. Den Haag is met 177 besmettingen de hekkensluiter van de top vijf van de steden.

Inmiddels staat het aantal bevestigde coronagevallen sinds de uitbraak op meer dan 1,7 miljoen, het aantal sterfgevallen gaat richting 18.000.