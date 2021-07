Bijna 20 miljoen illegale sigaretten gevonden in haven Amsterdam

In het Amsterdamse havengebied zijn woensdag bijna 20 miljoen illegale sigaretten gevonden en in beslag genomen, meldt de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) vrijdag. Zeven mannen werden aangehouden toen ze de sigaretten vanuit twee containers in een loods aan het laden waren.

Wanneer de sigaretten waren verkocht op de Nederlandse markt, zou de schatkist ongeveer 4,7 miljoen euro aan accijnzen en belastinggeld zijn misgelopen, rekent de FIOD voor. Het onderzoek staat onder leiding van het Openbaar Ministerie in Zwolle. Alle verdachten worden voorgeleid aan de rechter-commissaris.