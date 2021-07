De Jonge: Europese coronakaart extra stimulans voor aanscherpingen

De coronakaart van de Europese gezondheidsdienst ECDC, waarop ook de reisadviezen worden gebaseerd, is volgens demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) een “extra stimulans” om nu de coronaregels weer aan te scherpen. Als de besmettingen in hetzelfde tempo blijven oplopen als nu, krijgt Nederland mogelijk code ‘donkerrood’. Dat kan ervoor zorgen dat Nederlandse reizigers in quarantaine moeten bij aankomst in het buitenland.

Maar demissionair premier Mark Rutte ontkent dat de vakanties van Nederlanders een rol spelen bij de aanscherpingen van de coronamaatregelen. Hij noemt het “een bijkomend effect”. Heel veel landen kijken naar het aantal besmettingen en door deze nieuwe stappen moet het aantal positieve testen omlaag gaan. Dan wordt het risico kleiner dat andere landen Nederland op rood zetten, aldus Rutte.

Het ECDC baseert de kleurcodes op de gemiddelde besmettingscijfers van een land. De Jonge wil dat er meer wordt gekeken naar de ziekenhuisopnames en de vaccinatiegraad. Ieder land bepaalt vervolgens zelf wat het met de kleurcodes doet, maar De Jonge hoopt dat zijn Europese collega’s het aantal besmettingen minder zwaar meewegen.

De Tweede Kamer sprak zich daar donderdag ook voor uit. Een meerderheid vindt dat het aantal ziekenhuisopnames een reƫler beeld geeft van het risiconiveau per land. Het kabinet moet zich er in Europa sterk voor maken dat de druk op de zorg het leidende criterium wordt. De Jonge gaf ook toe dat veel landen die stap nog niet willen nemen.

Het ECDC komt iedere donderdag met een update van de coronakaart.