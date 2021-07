De Jonge houdt vol: versoepelen was ‘logisch en verantwoord’

Demissionair zorgminister Hugo de Jonge houdt staande dat de keuze om eind juni de meeste coronamaatregelen te laten varen, op dat moment “logisch en verantwoord” was. Hij wijst erop dat het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames voldoende was gedaald, terwijl “razendsnel” mensen werden gevaccineerd.

De meeste versoepelingen zijn volgens De Jonge nog altijd verantwoord te noemen. Dat er nu toch weer moet worden ingegrepen, heeft volgens hem ook te maken met de besmettelijkere Delta-variant. Dat die sneller rond zou gaan was “ingecalculeerd”, maar het gaat nog sneller dan de modellen hadden voorspeld.

De Jonge denkt daarnaast dat de boodschap van de vorige persconferentie – we zijn er bijna, maar nog niet helemaal – lang niet bij iedereen helemaal is aangekomen. “We zijn er bijna hebben we goed gehoord, maar het tweede stukje minder”, aldus de bewindsman.

Ook demissionair premier Mark Rutte vindt niet dat het kabinet te snel de coronamaatregelen heeft versoepeld. Dat het nu nodig is om toch “bij te sturen”, is volgens hem een kwestie van “voortschrijdend inzicht”. Hij vindt niet dat hem of De Jonge iets te verwijten valt.

Zekerheid dat de nu aangekondigde maatregelen voldoende zijn om het virus voldoende af te remmen, is er volgens Rutte niet. Hij benadrukt ook dat het kabinet steeds moet handelen “met de kennis van dat moment”, en dat er nog altijd veel onzekerheden zijn. “Er is geen spoorboekje”, aldus de premier.