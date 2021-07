EMA: geen Janssen-prik meer voor mensen met leksyndroom

Mensen die eerder last hebben gehad van lekkages in haarvaten, kleine adertjes, mogen het coronavaccin van Janssen niet meer toegediend krijgen, stelt het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Eerder werd dat advies ook al gegeven over het vaccin van AstraZeneca.

Het zogeheten capillair leksyndroom moet worden toegevoegd als mogelijke bijwerking in de bijsluiter van het Janssen-vaccin. Het gaat om een zeer zeldzaam, maar ernstig syndroom, waarbij bloedplasma uit de adertjes wegsijpelt en in spieren, organen of holtes terechtkomt. Mensen kunnen dan zwellingen krijgen in voornamelijk de armen en benen. Hun bloeddruk daalt, het bloed verdikt en ze hebben minder van het eiwit albumine in het bloed.

EMA adviseert het Janssen-vaccin niet meer te geven aan mensen met een voorgeschiedenis van het syndroom naar aanleiding van drie meldingen, waarvan één van het Nederlandse Bijwerkingencentrum Lareb. Het betrof een man van tussen de 50 en 60 jaar. Hij is overleden. Ook bij één van de andere Europese meldingen overleed de patiënt. Het syndroom ontstond in alle drie de gevallen binnen twee dagen na de Janssen-prik.