Familie kroongetuige steunt bloemenactie Peter R. de Vries op Dam

Een familielid van Nabil B., kroongetuige in het liquidatieproces Marengo, heeft vrijdag in een verklaring steun uitgesproken voor de bloemenactie voor Peter R. de Vries op de Dam in Amsterdam. “Na de moord op mijn broer Reduan en de moord op de advocaat Derk Wiersum is wederom een onschuldig betrokkene in het Marengoproces neergeschoten”, aldus het familielid in de verklaring.

“Deze traumatische en intens verdrietige gebeurtenis voelt aan alsof mijn hart uit mijn lijf is gerukt, een niet te beschrijven pijn blijft achter. Juist deze lieve man die zo onbaatzuchtig voor mij als familielid opkwam richting een onverantwoordelijke en na├»eve overheid, is nu ook slachtoffer geworden.”

Het betrokken familielid wil strikt anoniem blijven. Het ANP heeft de identiteit geverifieerd.

In de verklaring beklaagt het familielid zich over de houding van de overheid. “Terwijl Peter R. de Vries vecht voor zijn leven, wordt zijn belangrijke en onvervangbare rol als vertrouwenspersoon in de eerste persconferentie vanuit Mark Rutte al miskend. Peter wilde niet dat ik door de overheid monddood werd gemaakt, ook daarom spreek ik mijn steun uit voor deze actie. Het is tijd voor reflectie bij justitie en de overheid. Reflectie op hun miskenning van Peter als vertrouwenspersoon, hun structurele miskenning voor de gevaren van deze criminele groepering en miskenning van hun verantwoordelijkheden als zijnde overheid.”

In het slot van de verklaring richt het familielid zich tot De Vries. “Lieve Peter R., ik beloof je dat ik nooit knielend door het leven zal gaan. Ik hoop dat je snel beter wordt, ik mis je.”