Grapperhaus: zorgen om druk huisartsen en langdurige Covid

Justitieminister Ferd Grapperhaus is weinig optimistisch over de ontwikkelingen van het coronavirus in Nederland. Uit overleg met de voorzitters van de veiligheidsregio’s blijkt dat de druk op de huisartsen begint toe te nemen. “We zijn nog niet op die hoge beschermingsgraad en we moeten echt voorkomen dat meer mensen langdurige Covid krijgen”, zegt de demissionaire bewindsman voorafgaand aan het kabinetsberaad over eventuele aanscherpingen.

Even nadat het kabinet bijna alle coronaregels had losgelaten, begonnen het aantal besmettingen weer snel op te lopen. De vraag of het kabinet moet ingrijpen, is voorgelegd aan het deskundigenteam OMT, ook om te kijken of de hogere besmettingsaantallen niet vooral komen doordat er veel meer getest wordt. Met het Testen voor Toegang, waarmee het kabinet ook activiteiten mogelijk wilde maken waar geen 1,5 meter afstand hoeft te gelden, gaat nog veel mis. Grapperhaus roept mensen dan ook op niet te “hannesen en te sjoemelen met de QR-code” die mensen toegang verleent.

Hoewel de ziekenhuizen nu niet kampen met grote aantallen Covid-patiĆ«nten, is de toename van het aantal besmettingen wel “zorgelijk omdat we nog steeds met Covid hebben af te rekenen”, zegt Grapperhaus. “Er was donderdag een toename van het aantal gevallen met 200 procent. Dan moeten we echt wel zeggen: nu even heel goed pas op de plaats.”

De GGD’en hebben ook tegen de burgemeesters gezegd dat er steeds meer zorgen zijn over langdurige Covid, waarbij mensen die het coronavirus hebben gehad langere tijd kampen met klachten als vermoeidheid, kortademigheid, pijn op de borst, spierpijn en hoofdpijn.

De huisdokters zien ook mensen met langdurige coronaklachten in hun praktijk verschijnen, maar die veroorzaken maar een deel van de toegenomen druk. Volgens de Landelijke Huisartsen Vereniging hebben ze het vooral erg druk met inhaalzorg. “Sommige patiĆ«nten komen voor vier dingen tegelijk.” Daarbij zijn er nog steeds huisartsen aan het vaccineren en hebben ze natuurlijk ook de administratie voor de coronabewijzen als taak erbij. Intussen zien ze ook dat het normale leven weer op gang komt en nemen bijvoorbeeld de sportblessures in aantal toe. “Deze opstelsom maakt het heel druk”, aldus een woordvoerster. Daar komt bij dat dokters en hun medewerkers ook aan vakantie toe zijn, maar soms moeite hebben om vervanging te regelen. “We kunnen geen blik opentrekken.” Ook die zorgen geven extra druk.

De minister sprak vrijdagochtend vroeg met het Veiligheidsberaad, de voorzitters van de veiligheidsregio’s, die onder meer over de handhaving van de regels gaan. De burgemeesters waren het met elkaar eens. In het Veiligheidsberaad was volgens Grapperhaus sprake van een “eensgezinde sfeer”.