Kaag: besmettingscijfers ontzettend zorgelijk, ook voor vakantie

Minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag noemt de snelle toename van het aantal bekende coronabesmettingen ontzettend zorgelijk. Niet alleen voor de ontwikkeling van het virus zelf, maar ook voor het vooruitzicht van Nederlanders die een vakantie naar het buitenland hebben geboekt voor de komende weken. “Ik weet ook wat het betekent voor de mensen. En dat als je je vakantiegeld hebt gekregen of even hebt gespaard, dat je er even op uit wil in je eigen land of natuurlijk elders.”

Door de hoge besmettingscijfers loopt Nederland het risico door andere landen op ‘code rood’ gezet te worden. Dat zou betekenen dat Nederlandse vakantiegangers misschien in quarantaine moeten of er andere maatregelen gelden, ook voor mensen die volledig gevaccineerd zijn. In sommige gevallen kunnen Nederlanders zelfs worden geweerd.

Kaag wil niet vooruitlopen op de stappen die populaire vakantielanden als Frankrijk en Spanje straks nemen. “Het is te vroeg om te speculeren, maar ik deel de zorg”, zegt Kaag. “Het is risicovol op dit moment.”

De bewindsvrouw stuurt vakantievierders nog steeds door naar de website van wijsopreis, waar adviezen en geldende regels van landen worden bijgehouden. “Het is de verantwoordelijkheid van de reiziger”, benadrukt Kaag.

Verder is het volgens haar vooral van belang “dat we het virus weer onmiddellijk kunnen remmen”. Het goed naleven van de basisregels “is altijd al ons eigen belang geweest, maar ik zou zeggen: met de vakantie voor de deur al helemaal”, zegt Kaag. “Alles wat we kunnen doen, moeten we zelf toepassen.”