Kabinet bespreekt sluiting horeca om middernacht

Horecagelegenheden moeten mogelijk weer om middernacht de deuren sluiten. Het is een van de aanscherpingen van het coronabeleid waar het demissionaire kabinet over vergadert, bevestigen ingewijden na een bericht van RTL Nieuws. Er zou nog wel veel discussie zijn over deze maatregel, onder meer over wanneer die in zou moeten gaan en voor hoe lang.

Premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge maken vrijdagavond in een persconferentie bekend wat er precies gedaan wordt om het sterk oplopende aantal besmettingen terug te dringen. Eerder lekte al uit dat sluiting van clubs en discotheken op tafel ligt. Ook zouden mogelijk weer meer beperkingen gaan gelden voor evenementen.

Zowel in de horeca als bij festivals konden bezoekers de afgelopen weken toegang krijgen na een negatieve testuitslag. Eenmaal binnen hoefden zij dan ook geen anderhalve meter afstand meer te bewaren. Maar het controlesysteem bleek allesbehalve waterdicht. Op meerdere plekken zijn daardoor flinke nieuwe besmettingsbrandhaarden ontstaan.

Het kabinet staat onder grote druk omdat het aantal positieve coronatests de afgelopen week explosief is toegenomen. Het RIVM meldde er donderdag 5475. Dat is bijna zeven keer zo veel als een week geleden, een ongekende toename. Het gaat vooral om twintigers en veel mensen hebben het coronavirus opgelopen in de horeca.

Tot een oplopende druk op de ziekenhuiszorg heeft die toename nog niet geleid. Maar het Outbreak Management Team heeft in een spoedadvies geadviseerd om wel in te grijpen, om te voorkomen dat dit in de komende weken alsnog gebeurt, aldus Haagse bronnen. Die melden verder dat de besmettingscijfers vrijdag opnieuw een alarmerende stijging laten zien, zonder concrete aantallen te noemen.