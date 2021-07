Het kabinet besluit op 13 augustus welke ruimte er weer is wat betreft de coronamaatregelen. Tot die tijd gelden er weer aangescherpte regels, zoals een sluitingstijd voor horeca om middernacht en het sluiten van nachtclubs. Eerder stond 13 augustus in de agenda als datum om mogelijk nog verder te versoepelen, zoals het loslaten van de 1,5 meter in het onderwijs.