Kamerleden verwijten Rutte en De Jonge gebrek aan zelfreflectie

Verschillende Kamerleden hebben op Twitter boos gereageerd op het in hun ogen gebrek aan zelfreflectie van demissionair premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge op de coronapersconferentie. Ze vinden dat de bewindspersonen tijdens hun verklaring anderen de schuld gaven van het sterk toegenomen aantal coronabesmettingen, zonder zich kritisch uit te laten over het eigen kabinetsbeleid.

GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld schrijft dat ze “kribbig” werd van de persconferentie. “Jongeren krijgen van alles de schuld, maar het was het kabinet zelf dat uitstraalde dat ALLES weer kan.” Volgens haar heeft het kabinet kritiek vanuit de oppositie genegeerd. “En nu hebben anderen het weer gedaan.” Volgens SP’er Peter Kwint is het “de schuld van alles en iedereen. Maar een beetje zelfreflectie is te veel gevraagd voor dit kabinet.” Attje Kuiken (PvdA) schampert op Twitter: “Wat lijkt me dat heerlijk. Iedereen altijd schuld maar nooit jijzelf.”

Het kabinet sluit nachtclubs en beperkt de openingstijden van horeca, nu blijkt dat vooral jongeren het virus daar weer oplopen. Clubs konden binnen de 1,5 meter afstand weer loslaten, mits bezoekers aan de deur een toegangsbewijs zoals een negatieve test konden overleggen. Maar dat ging niet altijd goed. Sommigen kopieerden de toegangstesten van anderen en niet alle portiers controleerden goed bij de deur.

Door de snelle toename van besmettingen dreigt Nederland ‘donkerrood’ te kleuren op de Europese coronakaart waar de reisadviezen op worden gebaseerd. Mogelijk moeten Nederlandse reizigers dan eerst in quarantaine.

Rutte zei tijdens de persconferentie desgevraagd dat het niet de schuld van jongeren was. “Heel veel van hen houden zich ontzettend goed aan de regels. Maar niet iedereen houdt zich eraan.” Hij benadrukt dat dit geen verwijt is naar hen.

De Jonge bleef erbij dat het “logisch en verantwoord” was om eind juni vrijwel alle coronamaatregelen los te laten. Alle coronacijfers daalden toen, terwijl mensen “razendsnel” gevaccineerd werden. Dat de besmettelijkere Delta-variant van het virus zich nu zo snel verspreidt, noemt Rutte “voortschrijdend inzicht”. In Groot-BrittanniĆ« nam het aantal besmettingen in juni alweer in rap tempo toe door de Delta-variant. Dat de virusmutatie zich nu ook in Nederland verspreidt was volgens De Jonge “ingecalculeerd”, maar deze toename “is echt ongekend”.