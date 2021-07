Minister wil in gesprek over gesjoemel in de wetenschap

Dat de helft van de wetenschappers in Nederland mogelijk weleens heeft gesjoemeld met onderzoeksresultaten, is “zorgelijk”, zegt minister Ingrid van Engelshoven (Wetenschap). Ze wil in gesprek met universiteiten naar aanleiding van een onderzoek waaruit zou blijken dat er veel wordt gerommeld met de resultaten van wetenschappelijk onderzoek.

Volgens het onderzoek waar de NRC over schrijft, de National Survey on Research Integrity, heeft 8 procent van de wetenschappers in de afgelopen drie jaar resultaten verzonnen of vervalst. “De druk om te publiceren zou weleens een rol kunnen spelen”, denkt Van Engelshoven.

Ze benadrukt wel dat het onderzoek nog niet door andere wetenschappers is beoordeeld (gereviewd).”We moeten er eerst goed naar kijken: wat klopt hier precies van”, zegt de demissionaire minister. Toch is het een “belangrijk signaal” dat er wat misgaat in de wetenschap. De onderzoekers zelf gaan praten met universiteiten, maar ook Van Engelshoven wil zich nu al in de discussie mengen. De druk die wetenschappers ervaren om veel te publiceren is al langer een bron van zorg, zegt de bewindsvrouw.

“Moeten we wetenschappers niet op een andere manier gaan erkennen en waarderen?”, oppert Van Engelshoven. “Zodat ze niet alleen gewaardeerd worden op hun publicaties, maar ook op wat ze verder doen in onderzoek, onderwijs, in impact op de samenleving en in leiderschap.” Ook wil ze kijken of in andere landen de publicatiedruk ook tot problemen leidt.