Rechter doet uitspraak in langslepende Limburgse Bandidoszaak

De rechtbank in Maastricht doet vrijdag uitspraak in de strafzaak met 25 verdachten in een langslepende procedure tegen de Limburgse motorclub Bandidos, het zogenoemde onderzoek Kievit. 20 van hen wordt lidmaatschap van een criminele organisatie verweten.

Het Openbaar Ministerie eiste gevangenisstraffen variƫrend van drie maanden cel tot vijf jaar en zeven maanden. Volgens het OM was het Bandidos-chapter Sittard een criminele organisatie, waarvan de leden zich schuldig maakten aan onder meer witwassen, diefstal, wietteelt, soft- en harddrugshandel, openlijke geweldpleging, wapenbezit en (poging tot) afpersing.

De Bandidos gedroegen zich intimiderend, en koesterden hun gewelddadige reputatie, aldus justitie. Het chapter Sittard was voor Nederland het moederchapter, aldus het OM. Volgens justitie spraken de leden van de motorclubleden met enthousiasme over het toepassen van geweld.

De motorclub werd op 27 mei 2015 opgerold. De Hoge Raad oordeelde in 2020 dat Bandidos Holland een verboden organisatie is. Maar dat verbod geldt niet voor de lokale afdelingen, aldus de raad.