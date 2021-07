Schoolvakantie vrijdag van start in regio Noord

In de regio Noord begint vrijdag de schoolvakantie. Daardoor kan het op de wegen flink drukker zijn dan op een ‘normale’ vrijdag, waarschuwt Rijkswaterstaat. “Grote kans dat je al veel dakkoffers, fietsendragers en caravans tegenkomt op de snelweg.”

Over een week, op 17 juli, begint de zomervakantie in de regio Midden en weer een week later, vanaf 24 juli, zijn de scholen in de regio Zuid aan de beurt.

Iets meer dan een op de drie Nederlanders met vakantieplannen kiest voor een bestemming in Nederland. Omdat uit veel omringende landen ook toeristen en vakantiegangers worden verwacht, denkt Rijkswaterstaat dat de drukte op de Nederlandse snelwegen toeneemt. “Bij mooi weer verwachten we vooral meer verkeer richting de stranden, de Veluwe en de pretparken.”

In de zomervakantie is er veel minder spitsverkeer, maar omdat er juist in deze periode wegwerkzaamheden zijn gepland, kan het op sommige wegen juist weer druk zijn. “De afgelopen weken was er met name op vrijdag tijdens de avondspits al veel meer verkeer op de snelwegen. Houd daar dus rekening mee als je dan naar je vakantiebestemming reist. Maar ook op andere momenten kan het door vakantieverkeer drukker zijn”, aldus Rijkswaterstaat.

Nederlanders die voor hun zomervakantie naar het buitenland gaan, lijken zich niet al te veel zorgen te maken over de Delta-variant van het coronavirus. Reisbrancheorganisatie ANVR kreeg de afgelopen dagen vooral vragen over de maatregelen die op de verschillende vakantiebestemmingen gelden en over de benodigde coronatesten, maar niet over het gevaar van deze besmettelijkere coronavariant. Dat de toename van het aantal coronapatiƫnten sneller verloopt dan verwacht is volgens demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge dan ook reden voor zorg over de mogelijkheden om deze zomer op vakantie te gaan.