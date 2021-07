Staatssecretaris gaat met buschauffeurs Ter Apel in gesprek

Demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van Justitie gaat maandag praten met buschauffeurs op de buslijn van en naar het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Vakbond FNV, die namens de chauffeurs Broekers-Knol had uitgenodigd, is tevreden met haar komst. “Het is een goed signaal”, stelt bondsbestuurder Edwin Kuiper. Op de lijnen langs het asielzoekerscentrum is al jaren sprake van overlast.

De laatste tijd waren er weer meer incidenten en gaven buschauffeurs aan zich onveiliger te voelen. Veel buschauffeurs hebben het gevoel niet gehoord te worden als het gaat om de problemen op de lijnen, meent FNV. Kuiper wil dat er een structurele oplossing komt voor de problemen. De chauffeurs denken bijvoorbeeld aan het vaker laten rijden van een speciale pendelbus tussen het azc en Emmen en meer beveiligers op de lijnbussen.

Broekers-Knol gaf eerder in de Tweede Kamer al aan met de chauffeurs in gesprek te willen, waarop de FNV haar uitnodigde.