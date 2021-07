Toegangsbewijs alleen nog voor evenementen, testen korter geldig

Toegangsbewijzen gaan alleen nog voor evenementen gelden en niet meer voor horeca. Ook zijn de negatieve testuitslagen per 13 juli nog maar 24 uur geldig in plaats van 40 uur. Dat heeft het kabinet besloten, om zo het aantal besmettingen in de horeca een halt toe te roepen.

Door aan de deur te controleren of iemand was getest, gevaccineerd of onlangs hersteld van corona konden horecagelegenheden de 1,5 meter afstand loslaten. Dat systeem bleek verre van waterdicht. Tijdens de uitgaansweekenden kwamen verschillende meldingen van bezoekers die toegangsbewijzen van anderen hadden gekopieerd, of portiers die niet goed controleerden.

Volgens demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) was het aantal besmettelijke mensen laag genoeg om per 26 juni clubs weer te openen met toegangsbewijzen. Het kabinet baseerde zich op de proeven van FieldLab, waarin onderzocht werd hoe gelegenheden weer met minder beperkingen open zouden kunnen door toegangstesten te vragen. Maar tijdens die tests werd rekening gehouden met de Alfa-variant van het virus en niet met de besmettelijkere Delta-variant van corona. De Jonge noemt dat geen inschattingsfout, maar een “verandering van de context”.

Evenementen kunnen nog wel controleren op toegangsbewijzen. Ze mogen dan meer bezoekers toelaten, tot twee derde van de maximale bezoekerscapaciteit. Bezoekers moeten dan wel zitten.