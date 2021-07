Uitgaansleven aangeslagen door nieuwe coronamaatregelen

“Ik zie het nu al in alle appgroepen van clubeigenaren: iedereen is uit het veld geslagen. We waren 15 maanden dicht, en nu mogen we weer als eerste dicht. En dat terwijl we al die tijd gewerkt hebben aan een heropening.” Dat zei Pieter de Kroon van het Overleg Amsterdamse Clubs, en eigenaar van de Chicago Social Club aan het Leidseplein in een reactie op de coronapersconferentie van het kabinet.

“We zagen bij die eerdere opening echt dat jongeren hier naar smachten, hun problemen waren ongekend. Jongeren wisten niet meer waar ze heen moesten. We hadden gehoopt op meer vertrouwen en een langere adem van de overheid, en een kans om ons te bewijzen”, aldus De Kroon. Hij vindt het jammer dat met de vinger meteen naar de disco’s wordt gewezen nu er weer zoveel besmettingen zijn. “Zo’n coronatest is 40 uur geldig, en iemand die zo’n test heeft gedaan komt eerst ook nog langs allerlei andere plekken. Voor hetzelfde geld heeft ‘ie het bij de bakker opgelopen, en niet bij ons.”

De Amsterdamse horeca-uitbater noemt het nieuws waar premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) vrijdagavond mee kwamen “echt een hele grote domper. Het is vooral ongeloof wat overheerst.”

Ook mede-eigenaar Joost Holthuizen van club Basis in Utrecht zegt dat de nieuwe sluitingsperiode bij hem “als een mokerslag” is aangekomen. “We zijn net weer twee weken open”, zegt hij na de persconferentie te hebben gezien. “Ik hoef denk ik niet uit te leggen hoe ik me voel.”

Volgens Holthuizen komt de maatregel op een zeer ongelukkig tijdstip. “We hadden net nieuwe artiesten gecontracteerd en nieuw personeel aangenomen”, zegt hij, terwijl ook de voorraad weer op peil was gebracht.

Hij noemt de sluiting een kwestie van “paniekvoetbal”. “We hebben aan alle toegangseisen voldaan, Testen voor Toegang toegepast om anderen te beschermen en geen enkele besmetting gehad.” Vrijdagavond gaat een uitverkochte club Basis in Utrecht voorlopig voor de laatste keer open met 500 gasten.