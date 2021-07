Van Veldhoven stapt uit kabinet vanwege nieuwe baan

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) neemt ontslag uit het demissionaire kabinet omdat zij een nieuwe baan heeft. De D66-bewindsvrouw stapt per 19 juli op, heeft het Kabinet van de Koning vrijdag laten weten.

Van Veldhoven begint per 1 september aan haar nieuwe functie. Ze wordt vice-president/directeur Europa voor het World Resources Institute. Er wordt een opvolger voor haar gezocht binnen D66. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) neemt de taken van Van Veldhoven voorlopig over.