Veiligheidsberaad ingelicht over kabinetsplannen na advies OMT

De 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad zijn vrijdagmorgen door demissionair justitieminister Ferd Grapperhaus online ingelicht over de voorlopige kabinetsplannen, na het spoedadvies van het Outbreak Management Team (OMT) donderdagavond. Het kabinet neemt vrijdagmiddag definitieve besluiten over het mogelijk aanscherpen van de coronamaatregelen. Volgens een woordvoerster van het beraad maakt het kabinet die besluiten ook vrijdag nog bekend.

Het kabinet vroeg eerder deze week een spoedadvies van het OMT, nu het aantal coronabesmettingen de afgelopen dagen snel stijgt. Als sommige versoepelingen worden teruggedraaid heeft dat gevolgen voor de handhaving in de gemeenten. Daar zijn de burgemeesters als voorzitters van hun veiligheidsregio verantwoordelijk voor. Eerder deze week is al besloten dat er bij discotheken en clubs strenger gecontroleerd en als dat nodig is gehandhaafd zal worden.

Het Veiligheidsberaad zei dinsdag nog dat “enkele incidenten in de horeca” niet voldoende waren om conclusies over het landelijke beleid te trekken. Het beraad heeft daarom deze week een inventarisatie laten maken van de ervaringen in de horeca met de versoepelde toegangsregels, met het testen voor toegang en met de CoronaCheck-app. Maandag bespreekt het beraad wat die inventarisatie heeft opgeleverd.