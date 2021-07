Advocaat Schouten: misschien leger inzetten tegen psychoterreur

“Misschien wordt het tijd eenheden van het leger of de Koninklijke Marechaussee in te zetten om mediabedrijven te beschermen tegen psychoterreur”, twittert Peter Schouten, een van de advocaten van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces. Hij reageert op de dreiging waardoor zaterdagavond de live-uitzending van RTL Boulevard niet door kon gaan.

“Ik zeg: laten we allemaal ons steentje bijdragen aan het bestrijden van geweld door drugscriminelen en criminele organisaties. Belastinggeld, tips, nieuwe wetgeving, manschappen en niet bang zijn!”, schrijft de advocaat in zijn tweet.

Het is bij RTL nog niet duidelijk uit welke hoek de dreiging komt waardoor de live-uitzending van RTL Boulevard niet door kon gaan. Na informatie van de Amsterdamse driehoek van burgemeester, politie en Openbaar Ministerie werd besloten de uitzending af te gelasten.

Afgelopen dinsdag werd misdaadverslaggever Peter R. de Vries kort na de uitzending van RTL Boulevard neergeschoten op straat. Hij was te gast geweest in het programma en liep na afloop ervan naar de nabijgelegen parking.