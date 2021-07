GGD GHOR krijgt veel vragen over verkorten periode vaccinaties

Bij het callcenter van de landelijke koepel GGD GHOR Nederland komen zaterdag veel vragen binnen over het verkorten van de periode tussen coronavaccinaties. Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) maakte in een brief aan de Tweede Kamer bekend dat de tijd die zit tussen de eerste en tweede vaccinatie de komende weken korter en “flexibel” wordt.

Hij zei nog niet hoeveel tijd het gaat schelen. Volgens de koepelorganisatie wordt er nog gesproken over aanpassing van dit zogeheten ‘prikinterval’, die mogelijk is omdat er genoeg vaccins beschikbaar zijn. In een bericht op Twitter vraagt de GGD GHOR Nederland iedereen “om verdere berichtgeving af te wachten”.

Door mensen sneller hun tweede prik BioNTech/Pfizer of Moderna te geven, zijn ze eerder volledig beschermd. Tussen de twee prikken van Pfizer en Moderna zitten nu zes weken. Iemand is twee weken na de laatste prik volledig beschermd. Van het Janssen-vaccin is maar een prik nodig.