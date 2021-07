Ruim 3,1 miljoen kijkers voor coronapersconferentie

Ruim 3,1 miljoen mensen hebben vrijdagavond gekeken naar de persconferentie over de aangescherpte coronamaatregelen van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid). Dat meldt Stichting KijkOnderzoek.

De uitzending op NPO 1 was met ruim 1,9 miljoen kijkers het best bekeken. RTL 4 volgt met 992.000 kijkers en via SBS6 keken nog eens 238.000 mensen. Het extra journaal op NPO 1 was bovendien het best bekeken programma van de hele dag.

Na de persconferentie werd het NOS Journaal van 20.00 uur het best bekeken (ruim 1,8 miljoen kijkers). Verder was er ook een miljoenenpubliek voor EenVandaag (1,1 miljoen kijkers) en het RTL Nieuws van 19.30, daar keken iets meer dan een miljoen mensen naar.