Vrijwilligers rapen half miljoen peuken op

Honderden vrijwilligers hebben zaterdag door het hele land zo’n 560.000 peuken opgeruimd. Met de opruimactie Plastic PeukMeuk vragen burgers, milieuorganisaties en bedrijven om een verbod op plastic sigarettenfilters. Ook willen zij dat de tabaksindustrie verantwoordelijk wordt gemaakt voor het voorkomen en het opruimen van dit plastic afval.

Bijna alle sigarettenfilters zijn gemaakt van celluloseacetaat, een soort plastic. Die filters breken niet af. “Daarmee dragen zwerfpeuken sterk bij aan de wereldwijde plasticvervuiling. Ze leiden ook tot hogere opruimkosten voor gemeenten en ontsieren de leefomgeving”, aldus de organisatie achter de actie.

Opruimacties alleen lossen het probleem niet op, zegt campagneleider Karl Beerenfenger. “We vragen dan ook aan de regering om sigarettenfilters met plastic te verbieden, en zich hier ook in Europees verband voor in te zetten. De eerste stap is een onderzoek naar de mogelijkheden om een verbod in te stellen.”

Deelnemers werd gevraagd de geraapte peuken vast te leggen via de app Litterati. In 2019 en 2020 gingen mensen ook de straten op en raapten toen respectievelijk 51.000 en 142.000 peuken.