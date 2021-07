Nog geen duidelijkheid locatie opnames RTL Boulevard

Er is nog steeds onduidelijkheid over de opnamelocatie van RTL Boulevard. De zender kan nog geen duidelijkheid geven over een eventuele alternatieve studio, aldus een woordvoerder van de zender. De eerstvolgende uitzending van RTL Boulevard staat gepland voor zondagavond.

Bronnen melden aan het AD en De Telegraaf dat de live-uitzendingen van het programma voorlopig niet meer vanaf het Leidseplein in Amsterdam worden uitgezonden. Volgens de NOS is er nog geen knoop doorgehakt over de verhuizing. Een woordvoerder van RTL kan geen van deze berichten bevestigen.

Afgelopen dinsdag werd misdaadverslaggever Peter R. de Vries kort na de uitzending van RTL Boulevard neergeschoten op straat. Hij was te gast geweest in het programma en liep na afloop ervan naar de nabijgelegen parking.

Zaterdag werd de uitzending afgelast na informatie van de Amsterdamse driehoek van burgemeester, politie en Openbaar Ministerie. Er zou sprake zijn van een serieuze dreiging. Het is bij RTL nog niet duidelijk uit welke hoek de dreiging komt waardoor zaterdagavond de live-uitzending van RTL Boulevard niet kon doorgaan.