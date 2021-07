Extra beladen moordproces advocaat Wiersum van start

In de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol begint de rechtbank Amsterdam maandag aan de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen twee mannen die worden verdacht van de moord op advocaat Derk Wiersum. Aan de toch al zeer dramatische zaak is op 6 juli een ongekende, nieuwe lading toegevoegd: de moordaanslag op Peter R. de Vries. Officieel staat er nog niets vast, maar er gaan hardnekkige geluiden dat de schokkende aanslagen verband met elkaar houden.

Derk Wiersum (44) werd op 18 september 2019 doodgeschoten in de buurt van zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert. Hij was een van de twee advocaten van het eerste uur van Nabil B., de veelbesproken kroongetuige in het liquidatieproces Marengo. Ridouan Taghi is daarin de hoofdverdachte. Peter R. de Vries is na de moord op advocaat Wiersum adviseur en woordvoerder geworden van B. en werkt daarbij nauw samen met diens huidige advocaten.

B. stapte in 2017 naar justitie en sloot een deal: in ruil voor belastende verklaringen tegen medeverdachte zou hij de helft strafkorting krijgen. Zes dagen nadat het Openbaar Ministerie op een zitting in Marengo in maart 2018 bekend had gemaakt dat B. kroongetuige was geworden, werd diens broer Reduan in Amsterdam-Noord doodgeschoten. De schutter is veroordeeld.

Voor de uitvoering van de moord op Wiersum vervolgt het OM Moreno B. en Giërmo B. Giërmo B. werd negen dagen na de moord opgepakt, Moreno B. in januari 2020. In de tussentijd arresteerde de politie ook Anouar T., een neef van Taghi. Hij zou een organiserende, faciliterende rol hebben gespeeld in het geheel, maar zijn zaak is afgesplitst van die van de uitvoerders.

Voor het proces tegen de beide B.’s zijn vijf dagen uitgetrokken. Voorafgaand zou Nabil B. als getuige worden gehoord. Dit verhoor is niet doorgegaan. Mogelijk leidt dit tot vertraging van de rechtszaak, omdat de advocaten van de verdachten hem dringend vragen wilden stellen over een ruzie die hij vlak voor de moord met Wiersum zou hebben gehad. Die hoogoplopende ruzie zou zijn gegaan over een telefoon die B. destijds in zijn cel had.