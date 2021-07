Gedode loodgieter was suikeroom van verdachte ‘speciekuipmoord’

De in juni 2019 gedode Belgische loodgieter Johan van der Heyden was de suikeroom van verdachte Wanda van R., vertelde ze maandag bij de rechtbank in Breda. Daar moet de 41-jarige Nederlandse vrouw uit het Belgische Zoersel zich verantwoorden voor de dood van de man, de zogenoemde Steenbergse speciekuipmoord in 2019.

Het slachtoffer was een klant van de voormalige prostituee. De twee kregen een relatie en daarbij betaalde hij de huur van haar woning in Zoersel. Ook betaalde hij een deel van de inrichting, de energienota, handgeld en deed hij het onderhoud aan de woning. Intussen had Van der Heyden ook zelf nog een gezin.

Toen Van R. later medeverdachte Nicky S. uit Bergen op Zoom leerde kennen, werd ze verliefd op hem. In het weekend van 1 en 2 juni 2019 ontstond het plan om Van der Heyden van z’n geld te beroven, zo legde de vrouw uit. Van R.: “Johan had weleens verteld dat hij veel zwart geld had en waar hij dat verstopte.” Ze vertelde daarna hoe ze de loodgieter naar haar woning lokten en met een slaapmiddel drogeerden. S. zou daarnaast een prop in de mond van het slachtoffer hebben gestopt en ducttape erover hebben geplakt. Van R. zei ook dat ze het zelf niet wilde, maar dat ze meewerkte nadat S. haar met een pistool bedreigde.

Uiteindelijk werd de man gedood. Over hoe dat ging, spreekt de rechtbank maandagmiddag. Dan komt ook Nicky S. aan het woord, die van de feitelijke moord wordt verdacht.

In januari 2020 dook de politie een met cement gevulde speciekuip op, met daarin stoffelijke resten van de man. De speciekuip lag in het Schelde-Rijnkanaal bij het Brabantse Nieuw-Vossemeer. Het lichaam bleek in Steenbergen te zijn verbrand en in stukken gezaagd met een kettingzaag.