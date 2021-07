Jongerencampings streng op negatieve coronatest

Jongerencampings zoals Appelhof en Terpstra op Terschelling en Duin en Strand in Renesse controleren streng of hun jonge gasten een negatieve coronatest kunnen laten zien. “Je bent alleen welkom op de camping met een groene QR-code in je CoronaCheck-app of een negatief bewijs op papier. Daarover hoef je niet te bellen of te mailen”, waarschuwt Appelhof sinds zondag. Aanleiding voor de waarschuwing zijn de corona-uitbraken die zich de laatste weken vooral onder jongeren voordoen en die voor aangescherpt kabinetsbeleid hebben gezorgd.

De gemeente Terschelling beraadt zich maandag ook op strengere controles. “Niet zozeer op de campings, want die hebben het wel goed geregeld”, zegt een woordvoerster. “Maar wel op het afstand houden in de horeca. Dat kan lang niet overal.” De gemeente is altijd al streng op nachtelijke feestjes op de stranden. “Nu clubs en disco’s ’s nachts weer dicht zijn controleren we vaker of zich geen grote groepen verzamelen op het strand. En vooral niet in de duinen of het bos. Een vuurtje kan daar zomaar voor een ramp zorgen.”

Volgens Duin en Strand controleert de gemeente Schouwen-Duiveland regelmatig op de camping. Ook de eigen medewerkers doen dat. “Wie betrapt wordt op fraude met een toegangstest of een screenshot van een QR-code, wordt van de camping verwijderd zonder teruggave van kampeergeld.” Op alle campings geldt ook dat er maar een beperkt aantal jongeren van 18 jaar of ouder in een tent mag slapen, zodat er 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Volgens de campings zorgen de strenge regels niet voor opvallend veel annuleringen.