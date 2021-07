Meer coronapatiënten opgenomen in ziekenhuis

Momenteel liggen er in 213 coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen. Dit is het hoogste aantal sinds 5 juli, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Sinds zondag zijn er 7 nieuwe coronapatiënten bijgekomen op de afdelingen intensive care en op de verpleegafdelingen. Op die verpleegafdelingen liggen de meeste coronapatiënten sinds 2 juli.

Op de afdelingen voor intensieve zorg liggen op het ogenblik 84 coronapatiënten, dat zijn er 4 minder dan zondag. Het aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen is afgelopen etmaal met 11 toegenomen, van 118 naar 129. Op vrijdag lagen er in totaal 206 coronapatiënten in de ziekenhuizen, op zaterdag waren dit er 205.