Rechtbank: proces moord advocaat Wiersum gaat verder

Het proces tegen de twee mannen die worden verdacht van de moord op advocaat Derk Wiersum gaat vooralsnog gewoon door. De rechtbank verwierp maandag een reeks verzoeken van de advocaten van de verdachten, onder meer tot het horen van getuigen. Zij wilden daarvoor uitstel van het proces. De rechtbank wees alle verzoeken af.

Derk Wiersum (44) werd op 18 september 2019 doodgeschoten in de buurt van zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert. Hij was een van de twee advocaten van het eerste uur van Nabil B., de veelbesproken kroongetuige in het liquidatieproces Marengo. Ridouan Taghi is daarin de hoofdverdachte. De advocaten in de zaak-Wiersum hadden – onder anderen – B. als getuige willen horen. Hij kampt echter met gezondheidsproblemen, waardoor een verhoor niet binnen afzienbare termijn kan plaatsvinden.

Verdachte Giƫrmo B. werd negen dagen na de moord opgepakt, Moreno B. in januari 2020. In de tussentijd arresteerde de politie ook Anouar T., een neef van Taghi. Hij zou een organiserende, faciliterende rol hebben gespeeld in het geheel, maar zijn zaak is afgesplitst van die van de uitvoerders.

Voor het proces tegen de beide verdachten zijn vijf dagen uitgetrokken. De zittingen vinden plaats in de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol.