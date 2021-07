RTL Boulevard weer uitgezonden na dreiging

RTL Boulevard heeft maandag weer een uitzending gemaakt, nadat de shows van zaterdag en zondag niet doorgingen vanwege een ernstige bedreiging. Het programma werd dit keer uitgezonden vanaf een nieuwe locatie op het Mediapark in Hilversum, dat door zwaarbewapende agenten werd beveiligd.

Het team van RTL Boulevard kreeg zaterdagavond vlak voor de uitzending te horen dat zij de studio aan het Leidseplein in Amsterdam vanwege een ernstige dreiging moesten verlaten. “Wij kregen bericht van onze leidinggevende dat we het pand zo snel mogelijk in alle rust zouden moeten verlaten. Dat was een heel vreemd en eng bericht om te krijgen”, blikt presentatrice Vivienne van den Assem terug in het programma.

“We schrokken, maar iedereen was na vorige week zo alert en adequaat. We hebben heel snel dat pand verlaten”, vertelt Van den Assem aan de desk naast collega Luuk Ikink. De aard van het bericht was zodanig dat ze niet overwogen toch een uitzending te maken. “Het was spullen pakken en weg.” Volgens NRC zouden criminelen hebben gesproken over een mogelijke aanslag met een raketwerper of automatische vuurwapens, zo zouden bronnen binnen het opsporingsapparaat tegen die krant hebben gezegd..

De beslissing om ook zondag geen uitzending te maken, noemt ze voor het team “een van de lastigste om te maken”. “Er is nog nooit niet een uitzending van RTL Boulevard geweest.” Ikink zou zondag de uitzending maken, maar ook toen werd besloten niet uit te zenden. “Dat kon, maar we hebben toen echt met elkaar gezegd: ‘we hebben heel even een dag nodig om op adem te komen’. Wat er de afgelopen week is gebeurd was zo veel. We moesten even pauze hebben.”

De gemeente Hilversum liet eerder op de dag weten dat er bij het Mediapark “diverse zichtbare en onzichtbare beveiligingsmaatregelen worden getroffen”. Over de inhoud van de maatregelen werden geen mededelingen gedaan.