Ruim 4,1 miljoen mensen zien Italië EK-finale winnen

De EK-finale tussen Italië en Engeland is zondagavond door ruim 4,1 miljoen mensen bekeken, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. De uitzending was daarmee ook meteen het best bekeken programma van de dag.

Na de EK-finale volgt het NOS Journaal van 20.00 uur met iets meer dan 2 miljoen kijkers. De nabeschouwing op de finale, die door middel van penalty’s beslist werd in het voordeel van Italië, werd nog door meer dan 1,2 miljoen mensen bekeken. Dat waren er net iets minder dan de 1,4 miljoen die voor Studio Europa inschakelden.

Naast het voetbal was er zondag natuurlijk ook weer aandacht voor wielrennen. De vijftiende etappe van de Tour de France werd ’s middags door 886.000 mensen bekeken. Naar het napraatprogramma De Avondetappe keken nog 336.000 mensen.

Voor Hetzelfde Geld, dat op RTL 4 werd uitgezonden in plaats van RTL Boulevard, trok 390.000 kijkers. De entertainmentrubriek ging zondagavond niet door vanwege een ernstige dreiging. Na informatie van de Amsterdamse driehoek werd besloten de uitzending af te gelasten.