Van Dissel ‘verhinderd’ voor technische briefing Tweede Kamer

RIVM-directeur Jaap van Dissel is dinsdag niet bij de technische briefing over corona in de Tweede Kamer. Hij is verhinderd, laat een woordvoerder van het RIVM weten.

Het is niet bekend waarom Van Dissel de bijpraatsessie niet kan verzorgen. Normaliter doet hij dit wel.

Tijdens de briefing zal onder meer gesproken worden over de sterke toename van het aantal besmettingen, nadat het kabinet per 26 juni de coronamaatregelen verregaand versoepelde. Dat werd besloten op basis van advies door het Outbreak Management Team (OMT). Van Dissel is daarvan de voorzitter. Demissionair premier Mark Rutte bood maandag excuses aan voor het te snel versoepelen van de maatregelen. Volgens hem was het “een inschattingsfout”.

Van Dissel wordt vervangen door Aura Timen, hoofd Landelijk Coördinatie Infectieziektebestrijding bij het RIVM, bevestigt een woordvoerder van de Tweede Kamer.