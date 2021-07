Veiligheidsberaad bespreekt nieuwe coronamaatregelen

De 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad komen maandag digitaal bij elkaar om de coronamaatregelen te bespreken. De vergadering was al een tijd geleden afgesproken om elkaar op de hoogte te houden van de ervaringen, maar nu er sinds het weekeinde weer nieuwe beperkingen in het uitgaansleven gelden, zal dat het belangrijkste onderwerp van gesprek zijn. Demissionair justitieminister Ferd Grapperhaus is bij de vergadering.

Het beraad heeft vorige week een inventarisatie laten maken van de ervaringen in de horeca met het toegangstesten en met het gebruik van de CoronaCheck-app. Ze deden dat omdat volgens hen enkele coronaclusters niet voldoende waren om het hele beleid weer op de schop te nemen. Vrijdag heeft het kabinet echter besloten dat het nachtleven voorlopig weer verboden is. Wat de inventarisatie heeft opgeleverd ligt maandag op tafel.

Gemeenten en veiligheidsregio’s moeten de aangescherpte maatregelen handhaven. Beraadsvoorzitter Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen, denkt dat dat nog niet zal meevallen. “De geest is uit de fles en het zal moeilijk zijn om die weer terug te krijgen”, meent hij.