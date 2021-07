Dinsdag bijna vier keer zo veel coronagevallen als week geleden

Het aantal nieuwe coronagevallen is afgelopen etmaal op 7888 uitgekomen, maakte het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu bekend. Dat zijn er bijna vier keer zoveel vergeleken met dinsdag een week geleden. Ten opzichte van maandag nam het aantal positieve tests wel af, met 614.

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 51.957 positieve tests. Dat komt neer op gemiddeld 7422 nieuwe gevallen per dag. Afgelopen zaterdag waren er meer dan 10.000 meldingen, voor het eerst sinds eind december. De afgelopen dagen zijn de besmettingsaantallen wel weer wat afgenomen.

Eind juni begonnen de coronabesmettingen op te lopen als gevolg van de snel oprukkende Delta-variant van het coronavirus. Verreweg de meeste mensen die positief testen zijn tieners en twintigers, maar het aantal gevallen onder dertigers, veertigers en vijftigers begint ook op te lopen.

Het aantal meldingen van sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met drie. Dat wil niet zeggen dat deze mensen afgelopen etmaal zijn overleden, want het duurt een tijdje voordat het overlijden van een coronapatiënt is geregistreerd. Maandag werd het overlijden van één persoon geregistreerd.

Amsterdam spant dinsdag de kroon met 991 nieuwe besmettingen. In Groningen werden 374 positieve tests geteld en in Rotterdam kregen 368 mensen een positieve testuitslag. In Utrecht en Den Haag werden respectievelijk 317 en 233 nieuwe gevallen geturfd.

Sinds het begin van de uitbraak zijn er meer dan 1,7 miljoen Nederlanders positief getest. Van ruim 17.700 mensen is zeker dat ze aan het coronavirus zijn overleden.