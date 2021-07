Gommers schrikt van prognose over ic-opnames

Diederik Gommers is geschrokken van de ziekenhuisprognoses die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dinsdag aan de Tweede Kamer heeft getoond. Het komt voor de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care als een verrassing dat het aantal coronapatiënten op de ic’s de komende tijd tot minstens 150 en mogelijk tot ongeveer 600 stijgt, zei hij in het RTL-programma Humberto. Op de ic’s liggen nu 75 coronapatiënten.

“Ik schrik een beetje van deze prognose. Die heb ik tot nu toe nog niet gezien”, zegt Gommers in het praatprogramma. Volgens hem was de verwachting van het RIVM eerder: “We zien wel grotere onzekerheid, maar we denken dat de ic-opnames beperkt blijven. En als het gebeurt, is het in oktober of november.”

Volgens de ic-arts komt de mogelijke drukte op de ic-bedden niet goed uit. Hij zegt dat de ziekenhuizen zich juist wilden richten op het inhalen van de reguliere zorg die door de coronacrisis is uitgesteld. “We krijgen nu steeds meer berichten dat door die uitstel mensen komen te overlijden”, aldus Gommers. “Laten we dus hopen dat die daling in besmettingen (van de laatste dagen red.) echt doorzet.”