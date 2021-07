Minder coronapatiënten opgenomen in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is dinsdag afgenomen, blijkt uit de nieuwe cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). In totaal worden momenteel 204 coronapatiënten in ziekenhuizen behandeld, negen minder dan maandag.

Van deze mensen liggen er 75 op de intensive care, negen minder dan de voorgaande dag. Op de verpleegafdelingen bleef het aantal coronapatiënten afgelopen etmaal onveranderd op 129.

De afgelopen dagen liep het totaal aantal opgenomen coronapatiënten licht op, maar dat is nu dus weer wat afgenomen. Er werden dinsdag wel 16 nieuwe coronapatiënten opgenomen op verpleegafdelingen van ziekenhuizen. Intensive cares hadden twee nieuwe opnames.

Het LCPS verwacht de komende tijd een grotere bezetting op de ic’s en verpleegafdelingen door het vaker voorkomen van de Delta-variant van het coronavirus.