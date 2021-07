RTL Boulevard opnieuw door meer dan miljoen mensen bekeken

RTL Boulevard heeft maandag bij de terugkeer op televisie opnieuw veel kijkers getrokken. De uitzending werd bekeken door bijna 1,2 miljoen mensen, meldt Stichting KijkOnderzoek.

Boulevard trekt sinds vorige week woensdag, een dag na de aanslag op Peter R. de Vries, veel meer kijkers dan normaal in deze tijd. De laatste weken bereikte het programma zonder vroege wedstrijd op het EK voetbal zo’n 700.000 tot 800.000 kijkers. Woensdag stemden ruim 1,3 miljoen mensen af op een speciale uitzending die geheel in het teken stond van De Vries, al jaren een van de vaste gasten van het programma. Donderdag keken er 971.000 mensen en vrijdag daalde dat weer naar 769.000.

Zaterdag en zondag werden geen uitzendingen gemaakt. Het team van RTL Boulevard kreeg zaterdagavond vlak voor de uitzending te horen dat zij de studio aan het Leidseplein in Amsterdam vanwege een ernstige dreiging moesten verlaten. Zondagavond kreeg het team rust en RTL besloot om voorlopig vanaf het Mediapark in Hilversum uit te zenden. De gemeente Hilversum liet weten dat er bij het Mediapark diverse zichtbare en onzichtbare beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Over de inhoud van de maatregelen werden geen mededelingen gedaan.

Vorige week dinsdag werd misdaadverslaggever Peter R. de Vries kort na de uitzending van het programma neergeschoten op straat. Hij was te gast geweest in het programma en liep na afloop ervan naar de nabijgelegen parking. Sinds de beschieting ligt De Vries zwaargewond in het ziekenhuis.