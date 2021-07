Sectorraad GO en PO-Raad: groter lerarentekort door extra geld

Door de 8,5 miljard euro die het demissionair kabinet beschikbaar stelt om achterstanden in het onderwijs vanwege corona weg te werken, neemt het lerarentekort verder toe, zeggen de Sectorraad Gespecialiseerd Onderwijs (GO) en de PO-Raad tegen NRC. Scholen gebruiken het geld onder meer om extra lessen te geven, waardoor meer leraren nodig zijn. Dit leidt vooral in het speciaal onderwijs en scholen in achterstandswijken tot problemen. Een aantal scholen is al overgegaan op vierdaagse schoolweken om de gaten in het rooster te vullen.

Door de 8,5 miljard euro van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) hebben leraren meer keuze uit scholen op de krappe arbeidsmarkt, waardoor ze niet snel kiezen voor bijvoorbeeld scholen in achterstandswijken. Hierdoor wordt de kansenongelijkheid versterkt. “Er wordt met dit geld in de hand zó getrokken aan leerkrachten dat ze voor de bijl gaan”, zegt Wim Ludeke, bestuurslid van de Sectorraad GO. “De verleiding om over te stappen naar het reguliere onderwijs of om je als zzp’er te laten detacheren is groot.”

Ook de PO-Raad, de vereniging van basisschoolbesturen, ziet volgens NRC dat scholen die het al moeilijk hadden, het nu nog moeilijker hebben. “We zien dat scholen in randgemeenten opeens veel meer geld hebben, en dus meer vacatures, die anders pas over een paar jaar zouden ontstaan als iemand met pensioen gaat”, aldus voorzitter Freddy Weima tegen NRC.

Uit een ledenpeiling blijkt dat 80 procent van de basisschoolbesturen het geld wil inzetten voor extra personeel, maar 42 procent weet niet waar ze dat vandaan moeten halen. De PO-Raad krijgt al signalen dat scholen vaker overgaan op noodgrepen als een vierdaagse schoolweek en online onderwijs.

Een woordvoerder van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) laat aan NRC weten dat scholen met veel risico op achterstanden een groter deel van de 8,5 miljard euro krijgen.