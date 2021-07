Week na aanslag geen update over situatie Peter R. de Vries

Een week na de aanslag op Peter R. de Vries ziet de familie van de misdaadjournalist “geen aanleiding om een update te geven over Peter”, vertelde presentator Luuk Ikink dinsdagavond in het programma RTL Boulevard. Het programma heeft dagelijks contact met de familie, ook dinsdag. “Veel blijft nog onzeker”, aldus Ikink.

Vorige week werd De Vries na zijn optreden in RTL Boulevard in Amsterdam neergeschoten, sindsdien ligt hij zwaargewond in het ziekenhuis. Onbekend is hoe het met hem gaat.

De live-uitzending van RTL Boulevard kwam dinsdagavond voor de tweede keer vanuit Hilversum. Zaterdag ging de uitzending niet door nadat de makers de studio aan het Leidseplein in Amsterdam wegens een ernstige dreiging moesten verlaten. De uitzending zondag ging evenmin door. Vanuit de Amsterdamse driehoek, bestaande uit gemeente, politie en Openbaar Ministerie, had dit wel gekund, maar vanuit RTL werd besloten de programmamakers na de tumultueuze week een dag op adem te laten komen. Sinds maandag wordt het programma weer live uitgezonden vanaf het Mediapark in Hilversum.