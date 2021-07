Woningmarkt blijft voorlopig overspannen

De prijsstijgingen van de afgelopen maanden op de huizenmarkt zijn waarschijnlijk de grootste in de Nederlandse historie, aldus economen van Rabobank in het Kwartaalbericht Woningmarkt. In een jaar tijd steeg de gemiddelde prijs met zo’n 40.000 euro. Volgens De Nederlandsche Bank (DNB) zullen de huizenprijzen voorlopig flink oplopen. Een uitdagende tijd voor mensen die een huis willen kopen.

Volgens nieuwe ramingen van DNB zullen woningen dit jaar gemiddeld tien procent duurder worden. Ook zal de hypotheekrente volgend jaar wat toenemen. In april werden koopwoningen gemiddeld voor 11,5 procent hogere prijzen verkocht dan een jaar terug, de grootste prijsstijging in twintig jaar. Een belangrijke reden voor deze ontwikkeling is de krapte op de woningmarkt. Consumenten die een huis willen kopen, moeten flink tegen elkaar opbieden om een huis te bemachtigen. Een uitdagende situatie, met name voor starters die hun eerste stappen op de woningmarkt zetten.

Hypotheekadviseur

Sommige mensen gaan alleen op pad en op zoek naar een huis, maar het overgrote deel neemt een aankoopmakelaar in de hand, idealiter in combinatie met een hypotheekadviseur. Door de overspannen sfeer op de huizenmarkt wordt er al snel overboden. Hierdoor is het mogelijk dat er over een grens wordt gegaan en een te hoog bod wordt uitgebracht, en er dus uiteindelijk meer betaald wordt dan nodig. Dit kan gevolgen hebben voor de hypotheek, waar je jarenlang aan vast zit. Het advies van een hypotheekadviseur is dan geen overbodige luxe. De kracht van Excellent Finance is de unieke combinatie van een hypotheekadviseur en een aankoopmakelaar. Door deze samenwerking krijg je als klant alle voordelen, waardoor 1 + 1 3 wordt.

Voordelen aankoopmakelaar

Het voordeel van een aankoopmakelaar is dat de boel niet te oververhit raakt. Het financiële plaatje wordt meegenomen, waardoor er niet over een financiële grens wordt gegaan. Daarnaast wordt er gekeken naar prijzen van vergelijkbare woningen op de markt om zo te kijken of de vraagprijs realistisch is. Dergelijke data en de ervaring van een aankoopmakelaar zorgen ervoor dat er een goed bod wordt gedaan. Daarbij heeft een makelaar een breder zoeksysteem en is hij vaak sneller op de hoogte van een huis dat op de markt komt. Nu is het vaak zo dat een huis al verkocht is, voordat het überhaupt online staat.

Zoekservice

Overbieden, woningen die al weg zijn, een bezichtigingsstop; veel mensen die op zoek zijn naar een huis hebben hier dagelijks mee te maken. Wat kan je, naast de hulp van een makelaar, nog meer doen om straks in je nieuwe huis te zitten? Inschrijven voor een zoekservice helpt. De meeste mensen vertoeven uren op Funda. Als je je inschrijft voor een zoekservice, word je gekoppeld aan het nieuwste woonaanbod van alle makelaars in de regio waar je zoekt en die aan jouw wensen voldoen. Zodoende zie je de huizen die te koop staan net wat eerder dan het op Funda staat.

Hypotheekzaken regelen

Als je een huis hebt gezien, bel dan meteen de makelaar. Dit gaat sneller dan een e-mail sturen. Zorg er ten slotte voor dat je al je hypotheekzaken geregeld hebt, waardoor je snel kan handelen als je een huis gevonden hebt. Als je al weet wat je mogelijkheden zijn, wat je maximale hypotheek is en wat je eventueel moet sparen, kan je dit aantonen en ga je met meer zekerheid de onderhandelingen in. Tegenwoordig mag je niet meer dan de woningwaarde financieren, die bepaald wordt door een taxateur. Dit is vaak evenveel als de vraagprijs. Dit betekent dat als je boven de vraagprijs gaat bieden, dit uit eigen zak betaald moet worden.