Zeven regio’s naar zeer ernstig, hoogste risiconiveau voor corona

Het aantal nieuwe coronagevallen blijft stijgen, en daarom gaan ook de zogeheten risiconiveaus omhoog. Op de nieuwe kaart van Nederland die de overheid dinsdag vaststelt, gaan zeven regio’s naar het hoogste niveau (zeer ernstig) en dertien naar het een na hoogste niveau (ernstig).

Nederland telt vier risiconiveaus voor het coronavirus. Van laag naar hoog zijn dat waakzaam, zorgelijk, ernstig en zeer ernstig. Momenteel hebben tien regio’s het laagste niveau, waakzaam, en staan de vijftien andere regio’s een stapje hoger, op zorgelijk. Twee cijfers bepalen het risiconiveau in een regio: het aantal positieve tests en het aantal ziekenhuisopnames. Daarbij wordt rekening gehouden met het aantal inwoners. Het aantal ziekenhuisopnames is vooralsnog redelijk stabiel, maar het aantal nieuwe gevallen stijgt, en het hoogste cijfer van de twee bepaalt het risiconiveau.

Amsterdam-Amstelland is een van de grootste brandhaarden. Afgelopen week zijn daar 541,5 op elke 100.000 mensen positief getest. Op zondag noteerde de regio een landelijk record van meer dan 1600 positieve tests in een etmaal. In de gemeente Amsterdam zelf kreeg 1 op elke 183 inwoners vorige week te horen dat hij of zij het coronavirus onder de leden had. Eind juni, in de week voordat de cafés en discotheken weer open mochten, testte één op elke 3096 Amsterdammers positief.

In de gemeente Groningen werd het coronavirus vorige week zelfs vastgesteld bij 1 op elke 108 mensen. In de week voor de laatste versoepeling overkwam dit 1 op elke 6173 Stadjers. Dat is een toename van 5620 procent in ongeveer twee weken tijd.

Met al die nieuwe gevallen komen Amsterdam-Amstelland en de regio Groningen op zeer ernstig, net als de regio’s Utrecht, Rotterdam-Rijnmond, Kennemerland, Gooi en Vechtstreek en Hollands Midden.

De dertien regio’s die op ‘ernstig’ komen te staan, een stap eronder, zijn Haaglanden, Twente, Midden- en West-Brabant, Zaanstreek-Waterland, Brabant-Zuidoost, Gelderland-Zuid, Noord- en Oost-Gelderland, IJsselland, Gelderland-Midden, Zuid-Holland Zuid, Noord-Holland Noord, Brabant-Noord en Friesland. De overige regio’s, die de status zorgelijk krijgen, zijn Flevoland, Zuid-Limburg, Drenthe, Limburg-Noord en Zeeland.

Op donderdag komt de Europese gezondheidsdienst ECDC ook met een nieuwe coronakaart. Daarop is Nederland nu nog grotendeels oranje, met hier en daar wat groene gebieden dankzij de coronaluwte die ruim een week geleden ten einde kwam. Op de nieuwe kaart van de corona-uitbraak in Europa worden Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Groningen waarschijnlijk rood. Naar aanleiding van die kaart kunnen andere landen hun burgers afraden om naar Nederland te komen, en ze kunnen strenge voorwaarden stellen aan Nederlanders die vakantie willen komen vieren.